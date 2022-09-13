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Собянин вручил премии Москвы в области литературы и искусства

15:05
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Церемония награждения прошла в Белом зале мэрии

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии в области литературы и искусства. Их присуждают ежегодно за яркие творческие работы. В этот раз наград удостоены 20 человек. Среди них заслуженный артист России Даниил Спиваковский, народная артистка России Ольга Прокофьева, скульптор Владимир Соскиев, а также авторы экспозиции "Битва за Москву. Первая Победа".

"Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы и так далее, не может жить без души. Не может жить без искусства, без литературы, без театра, без кино, без скульпторов, художников... Не может жить, нет просто, это уже не Москва была бы, и не наш город. И вы как раз создаете ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города, за что москвичи любят и вас, и город", - сказал Сергей Собянин.

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