В приложении "Парковки России" появилась новая удобная функция

Теперь можно менять время начала парковки

Уникальная и долгожданная функция появилась в приложении "Парковки России" - возможность скорректировать время начала парковки.

Если водитель забыл или не смог запустить сессию вовремя, можно сделать это после ее истечения - исправить время старта. Важное условие - оно должно укладываться в текущие сутки, и исправления также нужно внести до полуночи.

Кроме того, у пользователей осталась возможность изменить номер машины и парковочной зоны или продлить истекшую парковку.

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