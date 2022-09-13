Москвичка превратила свой балкон в кормушку для голубей. Соседи в ярости

Жильцы не могут найти управу на сердобольную женщину

Сердобольная москвичка устроила на своем балконе столовую для голубей. Кормит так щедро, что, кажется, пернатые прилетают к ней со всего города. Однако соседи устали убирать то, что повсюду оставляют после себя крылатые гости.

Пух и перья на лоджии, птичий помет на стёклах - окна страшно открыть. А чтобы все отмыть, Виктории приходится вызывать клининговую службу. Всё из-за соседки сверху: она превратила свой балкон в большую кормушку для сотен голубей. Сердобольная женщина начала подкармливаться голубей зимой 2021 года. Выходила за дом и высыпала зерно в сугроб. Дальше - больше.

"Начиналось с килограммового пакетика, а потом превратилось в каждой руке по четыре пакета - это 8 килограммов. Утром в 4, в обед и вечером, как у полноценного человека", - говорит Вячеслав Ионов, житель дома.

В итоге птичьей столовой стал уже весь двор: козырёк подсобного помещения, детская площадка, парковка, газоны и тротуары. Ежедневно к дому слетаются сотни, если не тысячи голубей со всей округи. Едят и усеивают всё помётом.

"Ребёнок маленький, ему не объяснишь. Он падает в эти, извините меня, фекалии, соответственно, подбежал к бабушке и говорит: ба, дай мне пряник или печенье", - рассказывает Вячеслав.

"Голубиный помёт очень сильно негативно влияет на покраску машины. Так массово... Это же надо всё время тратить деньги на мойку машины", - говорит Дарья, жительница дома.

К тому же люди переживают и за внешний вид дворовой территории.

"Из-за такого количества голубей, идёт уничтожение нашего двора: наших лавочек, наших клумб. Из-за этого помёта они приобретают непотребный вид. Её личное мнение: она делает добро. Но добро во вред жителям дома, многоквартирного дома, это какое-то одностороннее добро", - возмущается Татьяна Арутюнова, председатель совета дома.

На переговоры женщина не идёт - не открывает соседям дверь, а при встрече не слушает. Жильцы отправили жалобу в управляющую компанию и в управу Красносельского района. Но там пока молчат. При этом юристы считают: эпидемиологическое правонарушение на лицо. Однако штраф за него небольшой - до тысячи рублей. Потому советуют собрать фото- и видеосвидетельства нашествия голубей, подкрепить их чеками за мойку автомобилей, окон и балконов, и с этим уже идти в суд.

"Таким образом суд сможет установить её вину. То, что действительно её действия ведут к тому, что другая её соседка вынуждена тратить ежемесячно 30 тысяч рублей на клининг. И тогда эта женщина, которая кормит голубей, она будет, по решению суда, обязана выплатить ей и компенсировать имущественный вред", - объясняет Ульяна Ялымова, младший юрист адвокатского бюро "Михальчик и партнёры ЮК".

И, возможно, траты на компенсацию соседского ущерба и судебные издержки остановят нарушительницу домового покоя. А вместе с тем сократят и голубиную популяцию во дворе.

Ксения Игнатова, Андрей Пашутин и Илья Дроздов. "ТВ Центр".

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