"Из виртуального в реальное": Третьяковка представила выставку-эксперимент

В пространстве на Крымском валу воссоздали виртуальную галерею

Новый проект Третьяковки. Шедевры русской живописи можно увидеть на выставке на Крымском валу. Многие картины и скульптуры прежде хранились в запасниках. Теперь их легко рассмотреть со всех ракурсов.

Стену, которую посетители выставки видят первой, узнают те, кто уже знаком с проектом "Моя Третьяковка" - это ставшая реальной главная страница сайта. В музее пошли на эксперимент, и в пространстве на Крымском валу воссоздали виртуальную галерею.

"Из недр Третьяковской галереи возник какой-то новый музей, что нас самих удивляет и радует. Какие-то есть редкие имена или редкие произведения, которые не вполне известны и расширяют наше представление о творчестве того или иного художника", - рассказала заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова.

Многие из этих работ хранились в музейных запасниках. Например, мюнхенские коровы Шишкина - это его первый опыт изображения животных. "Водопад" Владимира Шервуда открывает в известном архитекторе и авторе проекта Исторического музея на Красной площади художника - ведь сначала он писал портреты и пейзажи. А на полотнах этого мастера чаще всего рокочет море и сверкают молнии. А здесь вместо волн на склонах гор кипит схватка. Это редкая батальная сцена в творчестве мариниста Айвазовского.

Морскую тему на выставке ведет Исаак Левитан, больше известный своими "пейзажами настроения". А портретист Иван Крамской представлен натюрмортом. Причем, его "Флоксы" входят в постоянную экспозицию на Лаврушенском переулке, но висят высоко, во втором ряду - а здесь их можно рассмотреть ближе. Как на сайте, произведения собраны по жанрам, а внутри разделов - по историческим периодам. Это иконы, пейзажи, портреты, натюрморты и графика - с конца 17 века до наших дней.

Есть на выставке и так называемое "неофициальное искусство". Например, эксперимент художника Юрия Васильева. Эта объемная работа с элементами скульптуры показывает сон советской женщины конца 60-х. В вырезках из журналов - красивая жизнь мечты, которой мешают шипы и лезвия. А около головы - звонок, он разбудит в любую минуту.

Часть выставки посвящена малым музеям, которые входят в состав Третьяковской галереи. В том числе здесь можно увидеть знаменитые камеи и работы первой женщины-скульптора в России Анны Гоубкиной. Один из шедевров - ваза "Туман".

Всего в виртуальных залах галереи, которые стали реальными, около 200 работ. До 19 февраля можно увидеть редкие портреты основателя династии Романовых и "бриллиантового" князя Куракина. А еще узнать, для какой картины Аполлинарий Васнецов провел ночь на кладбище.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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