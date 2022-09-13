Суд арестовал москвича, угрожавшего сбросить годовалую дочь с 13-го этажа

Свою вину мужчина признал

Перовский суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, который чуть не выбросил свою годовалую дочь с балкона 13 этажа. Только чудом трагедии удалось избежать. На помощь, рискуя жизнью, пришёл сотрудник полиции.

В зале суда сегодня он выглядел, скорее, испуганным и подавленным. А накануне кадры с ним в главной роли облетели соцсети и шокировали всех. На Городецкой улице мужчина перевесил маленького ребёнка через перила балкона на 13 этаже и угрожал сбросить его вниз. Соседи отреагировали моментально: вызвали полицию, скорую.

"Вообще были все в шоке. Мы все стояли внизу, кричали, чтобы он этого не делал. Плед там растянули на всякий случай", - рассказывает Наталья Антонова, соседка.

"Я стоял, орал, и держу одеяло с пацанами. Думаем, может, получится поймать. Он реально его вытаскивал, тряс и обратно заходил, кричал на кого-то. Может у него глюки были", - рассказывает Карен, сосед.

На место сразу же выехали и ближайшая патрульная машина, и сотрудники МЧС. И спасли ребёнка, рискуя жизнью.

"Я им сразу же дал команду, чтоб они вскрывали дверь, а пока они вскрывали дверь, напарник находился рядом с ними, а я через соседнюю квартиру по балкону перелез, ну и дальше - обезвреживание хулигана", - рассказывает Николай Коновалов, лейтенант полиции.

Причина такого его поведения была очевидна сразу. Он находился в состоянии наркотического опьянения. И ни одного внятного ответа дать не мог.

Матери спасенной девочки в тот момент дома не было. Потом уже она появилась, забрала ребенка у соседей, благодарила полицию за спасение дочки со слезами на глазах. И попыталась объяснить, что случилось: "Я пошла на молочную кухню. Позвонила ему: молочная кухня закрыта, я пойду на другую, он мне не поверил, придумал что-то. Говорит: с кем ты, приходите все. Созванивалась с ним, он что-то орал, как будто с кем-то дрался. А потом говорит: все, я сейчас с дочкой выброшусь".

Соседи эту семью хорошо знают, и далеко не с лучшей стороны.

"Они выпивали возле подъезда. Ну, пить - ладно, там бывает, мало ли что происходит в семье, все отдыхают. Но это я видела частенько и видела, что они скандалят", - говорит Евгения, соседка.

Скандал, судя по всему, был и накануне случившегося. Евгения слышала, как на лестничной клетке отец ребенка разговаривал по телефону. На отца ребенка уже завели уголовное дело, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетней дочери.

"Для проверки его психического здоровья будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Также следователи дадут правовую оценку действиям, бездействию должностных лиц органов опеки и попечительства", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москва.

Вину свою Павел признал, как и то, что находился под воздействием наркотиков. Сегодня же стало известно, что он был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти, а также за кражи. Осужден был условно. Судимость эта еще не снята, и новое преступление он совершил в период испытательного срока.

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Арсений Калашников. "ТВ Центр".

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