ВС России ударили по пунктам дислокации

Российская армия наносит массированные удары по подразделениям армии Украины на всех операционных направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашеков. Потери противника за сутки превысили 800 человек убитыми и ранеными.

"В результате ударов потери за сутки украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными", - отметил он.

ВКС России за сутки, в частности, поразили пункты временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, а также 115-й механизированной бригады в районе Артёмовска.

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