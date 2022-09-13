Собянин поблагодарил москвичей за участие в голосовании на муниципальных выборах

Явка составила 2,4 миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил жителей столицы за участие в голосовании на муниципальных выборах города.

Явка составила 2,4 миллиона человек или 33,9%, что является рекордом для муниципальных выборов Москвы, написал мэр в своем блоге.

"Спасибо, друзья, за участие в голосовании. Вы сами приняли важнейшее решение – кто будет представлять ваши интересы в органах местного самоуправления Москвы", - отметил Собянин.

В 125 районах Москвы сформирован новый депутатский корпус, которому предстоит работать в 2022-2027 годах.

"Среди избранных депутатов много новых лиц – активных и неравнодушных людей, которые хорошо знают проблемы своих районов. Надеюсь, они оправдают ваше доверие", - добавил мэр.

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