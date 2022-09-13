В качестве гарантов Украина хотела бы видеть страны Запада и Турцию

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал во вторник, 13 сентября, проект документа о гарантиях безопасности под названием "Киевский договор по безопасности".

В документе отмечается, что гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными, они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

Гарантии должны быть обязательными для выполнения на основе двусторонних соглашений, но объединены в рамках совместного документа о стратегическом партнерстве под названием "Киевский договор безопасности", говорится в тексте.

В качестве гарантов своей безопасности Украина предложила США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы, сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что хотя киевский режим продолжает изобретать для себя некие "гарантии безопасности" на будущее, таких гарантий Украине никто предоставить не может. Гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Россией, но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась, резюмировал Медведев.

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