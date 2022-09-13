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Представителей России и Белоруссии не позвали на похороны Елизаветы II

14:18
  • вторник
  • 13 сентября 2022

В Кремле ранее сообщали, что российский президент не собирается на церемонию

Правительство Великобритании не стало отправлять приглашения на похороны королевы Елизаветы II представителям России и Белоруссии. Об этом во вторник, 13 сентября, рассказали информированные источники.
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Как сообщает агентство РА со ссылкой на источники, на церемонии похорон ожидают около 500 высокопоставленных гостей, в том числе президент США Джо Байден с женой, руководство коллективных органов Евросоюза, лидеры европейских государств.

Представлен будет даже Иран — на церемонии похорон ожидают иранского посла в Великобритании.

Однако представителей России и Белоруссии, а также Мьянмы, бывшей британской колонии, на траурной церемонии не ждут, утверждают источники.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сыну покойной и новому монарху Карлу III.

При этом в Кремле сообщали, что российский лидер не собирается на похороны Елизаветы II, назначенные на 19 сентября.

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