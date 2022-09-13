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Нур-Султан могут переименовать обратно в Астану

14:55
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Инициативу поддержал президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение депутатов парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана в Астану.

Предложение о возвращении столице Казахстана прежнего названия включено в проект Конституционного закона, сообщил агентству Sputnik пресс-секретарь президента страны Руслан Желдибай.

"Президент проинформирован об этой инициативе депутатов, которые, в свою очередь, опирались на предложения, которые неоднократно высказывались в ходе встреч с населением, а также в многочисленных обращениях граждан в период референдума", - отметил он.

Другие объекты, названные в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева, не будут переименованы.

Город в 2019 году был переименован в Нур-Султан в честь первого президента страны Назарбаева по предложению самого же Токаева.

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