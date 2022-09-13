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Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть за границей

15:17
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Исследование провел ВЦИОМ

Летом 2022 года отдохнули в другой стране только 2% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Россияне получили почти 1,5 млрд рублей туристического кешбэка

Каждый третий россиянин провел отпуск дома, занимаясь делами (33%). Второй по популярности вариант проведения отпуска летом — дача, приусадебный участок (28%)

При этом 35% респондентов сообщили, что провели отпуск именно там, где собирались. 30% заявили, что не строили планы на это лето. Изменить первоначальные планы на летний отдых в этом году пришлось 17% опрошенных.

Основная причина изменения планов на летний отдых — нехватка финансов (23%). Работа помешала реализовать задуманное еще 18%, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выход страны из Всемирной туристской организации ООН был обоснованным шагом. При этом в Москве считают, что туризм должен быть вне политики, понимая, какую огромную роль он играет в выстраивании партнерства и взаимопонимания между странами и народами.

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