Собянин присвоил статус промкомплекса еще двум столичным предприятиям

Такой статус был введен в 2016 году

Статус промышленного комплекса присвоен двум московским компаниям - "Биннофарм" и "Меридиан". Об этом во вторник, 13 сеннтября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети "ВКонтакте" градоначальник напомнил, что с этим статусом можно получать налоговые льготы. К примеру, региональный налог на прибыль для промкомплексов — не 17%, а 13,5%. Налог на недвижимость снижен на 50%, а земельный налог — на 80%.

Сергей Собянин отметил, что "Биннофарм" — одна из крупных российских биофармацевтических компаний, которая занимается разработкой лекарств и вакцин. "Кипферон", "Бинноферон альфа", "Сальбутамол" — некоторые из известных москвичам названий препаратов. "Биннофарм" в 2020 году стала первой в мире площадкой по производству вакцины от COVID-19 "Спутник V" ("Гам-Ковид-Вак").

"Меридиан" находится в списке ведущих российских предприятий по производству рыбы и морепродуктов, ежегодно выпускает более 20 тысяч тонн готовой продукции.

Собянин напомнил, что особый статус для промышленных предприятий столицы был введен в 2016 году. С тех пор промкомплексами стало 66 городских предприятий. Ежегодная экономия бизнеса благодаря льготам достигла 1,9 млрд руб. Эти деньги компании направляют на развитие: закупку новых производственных линий, ремонт и модернизацию. Кстати, в этом году мы автоматически продлили действие всех специальных статусов на год. Компаниям не нужно заниматься подтверждением своего положения, и они могут сосредоточиться на собственном развитии, - добавил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что производителю кабельно-проводниковой продукции "Москабельмету" присвоили статус промышленного комплекса. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости – продовольственной и непродовольственной продукцией.

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