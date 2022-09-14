Гороскоп на сегодня, 14 сентября, для всех знаков зодиака

Близнецам в этот день стоит прислушаться к интуиции, а Овнам – избегать торговых центров

Овны

Вам сегодня звезды советуют обходить стороной торговые центры и игнорировать странички интернет-магазинов. Иначе уже завтра вы будете недоумевать и спрашивать: зачем я все это купил?

Тельцы

Интересный и даже немного необычный день: Луна в вашем знаке проходит по Лунному Узлу. Сегодня хорошо работать с подсознанием, а еще лучше – с психологом.

Близнецы

Подсказки интуиции, вещие сны и гадания будут для вас сегодня не пустым звуком. Это мистический день, когда можно даже заглянуть в свое будущее. Обратитесь к специалистам.

Раки

Если вам интересно узнать истинное отношение к вам окружающих, включите наблюдательность. Сегодня будет легко заметить, кто вам врет, а кто пытается льстить.

Львы

Вам могут прийти неожиданные предложения о работе или появится возможность попробовать себя в новом деле. Прислушайтесь к себе, прежде чем соглашаться.

Девы

Попробуйте честно ответить себе на вопрос: есть ли у вас глобальная цель, и, если есть, вдохновляет ли она вас? Это нормально - менять курс и направление жизни!

Весы

Есть два пути развития событий. Вы обнаружите квитанции со странными суммами или неожиданные штрафы. Но может быть и наоборот: вам повезет с доходами из необычных, даже экзотических источников.

Скорпионы

Неосторожные слова или поступки любимого человека, делового партнера или друга могут вас расстроить. Это повод ввести правила и стоп-слова в ваше общение.

Стрельцы

Вам нужно быть осторожнее с электрическими приборами и горячими напитками. Делайте все осознанно и поменьше сидите в социальных сетях, тогда день точно пройдет гладко.

Козероги

Вы сегодня можете влюбиться в человека с необычной внешностью или увлечься новым хобби. Пробуйте новое, если оно безопасно и интересно, почему бы и нет?

Водолеи

Звезды готовы преподнести вам сюрприз с доставкой на дом! Готовьтесь удивляться нежданному гостю, разговорам на необычные темы, вау-новостям от кого-то из членов семьи.

Рыбы

Вас застанут врасплох друзья, соседи, коллеги, братья или сестры, курьеры или водители такси. События этого дня заставят задуматься и поразмышлять!

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