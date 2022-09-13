Российские МиГ-31 с "Кинжалами" отработали удары над Калининградом

Уничтожены командные пункты условного противника

Полет в стратосфере и выход из-под удара самолетов условного противника отработали перебазированные в Калининградскую область истребители-перехватчики МиГ-31. Учебные полеты самолетов с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" проходили под прикрытием звена истребителей Су-27, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Перебазированные в Калининградскую область самолеты МиГ-31 в рамках плановых учебных полетов отработали действия по нанесению ракетных ударов по защищенным командным пунктам условного противника", - говорится в сообщении.

Три МиГ-31И с "Кинжалами" были перебазированы на аэродром Чкаловск в Калининградской области в августе. Они несут круглосуточное боевое дежурство, передает "Интерфакс".

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