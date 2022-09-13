Киев вновь попенял Берлину на недостаточную военную помощь

В ФРГ уже объясняли, что получить оружие - не то же самое, что сходить в автосалон

На Украине разочарованы поставками военной помощи из Германии. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По словам министра, Киев получает "разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder".

Кулеба заявил, что нет ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, "только абстрактные страхи и оправдания".

Глава МИД Украины поинтересовался, "чего боится Берлин, чего не боится Киев?", сообщает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно высказывали недовольством тем, что Запад предоставляет слишком мало военной помощи и делает это слишком медленно, по мнению Киева.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал Киеву, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются. Политик отмечал, что многое из сказанного на Украине относительно поставок оружия, "просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса".

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