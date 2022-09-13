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Киев вновь попенял Берлину на недостаточную военную помощь

15:38
  • вторник
  • 13 сентября 2022

В ФРГ уже объясняли, что получить оружие - не то же самое, что сходить в автосалон

На Украине разочарованы поставками военной помощи из Германии. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По словам министра, Киев получает "разочаровывающие сигналы из Германии, в то время как Украине сейчас нужны Leopard и Marder".

Кулеба заявил, что нет ни одного рационального аргумента, почему это вооружение не может быть поставлено, "только абстрактные страхи и оправдания".

Глава МИД Украины поинтересовался, "чего боится Берлин, чего не боится Киев?", сообщает РИА Новости.

Украинские власти неоднократно высказывали недовольством тем, что Запад предоставляет слишком мало военной помощи и делает это слишком медленно, по мнению Киева.

В ответ канцлер ФРГ Олаф Шольц напоминал Киеву, что военное оборудование и оружие нельзя купить, как автомобиль в салоне, а те, кто думают иначе, сильно ошибаются. Политик отмечал, что многое из сказанного на Украине относительно поставок оружия, "просто не соответствует действительности, а некоторые недооценивают сложность вопроса".

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