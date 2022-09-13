На Украине решили считать госизменой получение российского паспорта

За это будет предусмотрено соответствующее наказание

Украинцы, получившие российское гражданство, будут привлекаться к ответственности за государственную измену. Такое заявление сделал во вторник, 13 сентября, советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

По словам чиновника, "добровольно пришедшие за российскими паспортами" понесут наказание — тюремный срок за госизмену. При этом Арестович заявил, что факт госизмены должны будут установить следственные органы и суд.

Вместе с тем в Киеве заверили, что украинцев, принявших российское гражданство "вынужденно", в том числе ради возможности получать пенсии, наказывать не будут, сообщает ТАСС.

В июле заместитель министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Анатолий Стельмах анонсировал законопроект об уголовной ответственности за получение паспорта Российской Федерации. Новая норма предусматривает различные меры наказания — от штрафа до 15 лет лишения свободы.

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