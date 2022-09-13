Байден заблудился в библиотеке имени Кеннеди

Президент США не сумел найти выхода со сцены

Джо Байдену пришлось просить помощи после выступления в библиотеке имени Кеннеди в Бостоне. Президент США представил свое видение программы Cancer Moonshot, направленной на сокращение смертности от рака. Однако, завершив свою речь, американский лидер "потерялся".

Президент в конце выступления поблагодарил аудиторию за внимание. Байден отошел от трибуны, развернулся и хотел уйти, но затем остановился и стал растерянно оглядываться по сторонам. Американскому лидеру пришлось позвал на сцену помощников, у которых он поинтересовался, куда ему идти. Покинул аудиторию он с помощью ассистентов, передает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Джо Байдену в этом году исполняется 80 лет. Он стал самым пожилым президентом в истории США. Американский лидер "теряется" не впервые, в некоторых случаях он здоровался и общался с воображаемыми собеседниками.

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