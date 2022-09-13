Киев готовит в Изюме провокацию по примеру Бучи

ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления на Харьковское направление

Лисичанск сегодня днем оказался под массированным обстрелом украинских националистов. По центру города боевики ударили из реактивных систем залпового огня "Хаймарс". Два мирных жителя погибли, есть пострадавшие. В Стаханове ракеты взорвались в здании школы, мишенью стали и 6 жилых домов. Атаке подверглись также Горловка и Донецк. И сегодня власти Энергодара сообщили о том, что на противоположном от города берегу Днепра ВСУ стягивают силы.

На передовой – штурмовой батальон "Таврида" и кот по кличке "Пулемет" - прибился к добровольцам и путешествует из окопа в окоп. Это подразделение создано на базе черноморского-казачьего войска из Крыма, но здесь есть и москвичи, жители Донбасса, Ставрополья. Каждый из них отстаивает суверенитет России.

Эти позиции под Васильевкой в Запорожской области в шутку называют яблочными – рядом с окопами много дички. А еще много растяжек – борьба с диверсионными группами. Украинцы каждый день пытаются нащупать слабые места нашей обороны.

Возле вышки мобильной связи уже позиции ВСУ. Отсюда за ними ведут наблюдения и фиксируют увеличение количества войск и бронетехники каждый день. А еще там несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Вот только держать оборону там, похоже, не собираются. Наши подразделения с помощью беспилотников контролируют передвижения противника вплоть до Запорожья. Эти укрепления и укрытия нужны для накопления резервов перед наступлением. За счет таких опорных пунктов ВСУ могут подойти максимально близко.

Такие укрепления может разбить только крупнокалиберная артиллерия. Например, самоходная установка "Пион". 240 миллиметров – снаряд такого калибра пробивает даже трехметровые бетонные перекрытия дотов и блиндажей.

Экипаж работает точечно – на выполнение боевой задачи полчаса. Затем смена позиций. В Донбассе по всему фронту работает авиация. Высокоточными ударами поражены пункты дислокации украинских войск в районе Славянска, Константиновки, Артёмовска и Курдюмовки.

ВСУ продолжают перебрасывать подкрепления на Харьковское направление. Сообщается и про иностранных инструкторов – они руководят операцией и действиями артиллерии. Растянутые подразделения ВСУ сейчас под постоянным и плотным огнем российских военных.

В результате точных ударов за сутки потери украинских военнослужащих и иностранных боевиков превысили 800 человек убитыми и ранеными.

Между тем, Украина готовит в Изюме провокацию по примеру Бучи. В проукраинских социальных сетях начали появляться сообщения о тысячах людей, якобы убитых российскими военными. При этом местные жители, напротив, сообщают о карательных действиях и пытках со стороны радикалов. В Кремле уже выразили свое возмущение действиями ВСУ.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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