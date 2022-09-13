Госдума открыла осеннюю сессию: что обсудили депутаты

Начали парламентарии эту сессию со школьного образования

Во вторник на Охотном ряду прошло первое пленарное заседание осенней сессии. Депутаты приступили к работе ещё две недели назад в регионах. Теперь им предстоит одобрить бюджет на трёхлетку с учётом санкций. Там будут целиком профинансированы все социальные программы. Кроме того, в повестке - новые меры поддержки бизнеса и граждан в условиях внешнего давления, цифровизация и обсуждение единых образовательных программ для школ.

На рассмотрении в Думе сейчас 1342 законопроекта. Официально осенняя сессия стартовала еще две недели назад. Всё это время парламентарии работали в регионах. Законодательный процесс даже в каникулы не останавливался. Несколько раз собирался совет Думы, чтобы утвердить важные решения. Работали комиссии и комитеты. Наконец, законопроекты направлялись в регионы для получения необходимых отзывов.

Накануне председатель Думы общался с президентом. Владимир Путин пожелал депутатам успешной работы. Многие из них летом посещали Донбасс. А несколько народных избранников находятся там до сих пор. Обеспокоены в Думе и ситуацией вокруг Запорожской АЭС, которую обстреливают украинские националисты. Зарубежным коллегам направлены соответствующие заявления. Их уже получили почти 90 парламентов.

"Террористические действия Киева ставят мир на грань ядерной катастрофы, мы этого допустить не можем. Время показало еще раз правильность принятого нашим президентом решения о начале специальной военной операции. Наши солдаты и офицеры, рискуя жизнью, защищают страну и граждан. Нам необходимо сделать всё для поддержки военнослужащих и их семей", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

И это консолидированная позиция всех парламентских фракций. Поддержка специальной операции, военнослужащих и экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления – задачи этой сессии.

Осеннюю сессию называют "бюджетной". Думе предстоит рассмотреть и принять главный финансовый документ страны. Приоритетом, безусловно, останутся социальные расходы. В повестке законопроекты "О местном самоуправлении" и "О борьбе с иностранным влиянием". А также о введении ответственности за исполнение антироссийских санкций.

Кроме того, законодательно предлагается закрепить за георгиевской лентой статус атрибута воинской славы. Мужчин и женщин уравнять в правах на получение алиментов и ввести акциз на жидкости для электронных сигарет. Их еще называют вейпами. Осенняя сессия традиционно начинается "эмоционально". Только что завершилась избирательная кампания. "Единая Россия", например, продолжит реализовывать свою "народную" программу.

((43274519 СХ: 01:23 Алексей Нечаев - руководитель фракции "Новые люди" ГД РФ))

"Наша партия ставила перед собой задачу конкурировать, прежде всего, перед самими собой прошлогодними. И мы видим, что везде происходит рост результатов партии", - отметил руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев.

"Очень много сделало правительство Москвы и лично Сергей Семёнович Собянин, чтобы голосование в Москве происходило максимально комфортно. Москва, безусловно, флагман внедрения передовых избирательных технологий. Там, где есть плюсы, мы говорим об этом открыто. А что касается итого голосования для ЛДПР. Мы не подвели Владимира Вольфовича и Владимир Вольфович, мы верим, видит сегодняшние наши результаты, удовлетворён", - заявил руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Ну а начали парламентарии эту сессию с разумного – доброго и вечного – школьного образования. Для обсуждения вопроса на Охотный ряд пригласили министра просвещения. По всей стране предлагается ввести единые программы. Так называемый "золотой стандарт". А учебники печатать по Госзаказу.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Москва.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"