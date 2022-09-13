Награждают за талантливые произведения и творческие проекты

Сегодня в столичной мэрии чествовали представителей творческих профессий. Сергей Собянин вручил городские премии в области литературы и искусства. В этот раз наград удостоены 20 человек в шести номинациях. Среди них член Московского союза художников скульптор Владимир Соскиев, представители цирковой династии артисты- эквилибристы Жанна, Людмила и Роман Чижовы, а также заслуженный артист России Даниил Спиваковский, народная артистка России Ольга Прокофьева.

В Белом зале столичной мэрии будто бы сбор артистической труппы. Тут и театральные актёры, и циркачи, и эстрадные музыканты. Сегодня здесь Сергей Собянин вручает премии Москвы в области литературы и искусства. Уже в 20-й - юбилейный раз. Награждают за талантливые произведения и творческие проекты, которые в прошедшем сезоне покорили весь город.

"Наш город, несмотря на его масштаб, динамику, проблемы и так далее, он не может жить без души, не может жить без искусства, без литературы, без театра, без кино, без скульпторов, художников. Не может жить, это просто не Москва была бы и не наш город. И вы как создаёте ту духовность, то настроение, ту изюминку нашего города. За что москвичи и любят и вас, и город", - отметил Собянин.

Одна из громких премьер московского театрального сезона 2021-2022 - постановка "Земляничная поляна". Дань памяти Юрию Любимову. И символическое воссоединение на сцене артистов двух театров, которые когда-то были в одной труппе - Театра на Таганке и Содружества актёров Таганки. Исполнители главных ролей спектакля получили премию в номинации "Театральное искусство". Награда досталась также артистке театра Маяковского Ольге Прокофьевой. И режиссёру Даниилу Спиваковскому. Каждый из лауреатов поздравил Москву и москвичей с Днём города и отметил, как столица меняется с каждым днём.

В числе лауреатов - авторы экспозиции Музея Победы "Битва за Москву. Первая Победа". Выставка получилась масштабной и запоминающейся: на площади в 1200 квадратных метров создатели разместили девять тематических разделов с исторически точно воссозданными декорациями военной Москвы и почти двумя тысячами экспонатов.

"Посетив её, человек может соприкоснуться с историей, станет её участником, потому что она иммерсивная, с элементами театрализации. Там в буквальном смысле можно потрогать историю рукой", - отметила директор Государственного музея обороны Москвы Елена Сереброва.

Профессиональная комиссия отметила и автора одного из ярких социальных проектов в сфере искусства. Продюсер Геликон-оперы Эдуард Мусаханянц несколько лет назад придумал арт-терапевтическую акцию "Потому что ты нужен" для детей с проблемами адаптации в обществе.

Всего в этом году были представлены пять номинаций - просветительская деятельность, театральное, музыкальное и изобразительное искусство, а также цирковое и эстрадное.

Ксения Игнатова, Станислав Ильин и Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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