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Мишустин заявил о предельном сроке перехода на отечественный софт

16:27
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Компаниям не стоит пытаться "переждать"

Российским компаниям установят предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение. Некоторые фирмы предпочитают переждать, аргументируя это тем, что они приобрели и внедрили импортный софт и намерены использовать его, сколько будет возможно. Однако премьер-министр Михаил Мишустин не советует им идти этим путем.

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"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", - сказал Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

Премьер призвал предпринимателей не затягивать и присоединяться к процессу. Глава правительства отметил, что многие представители бизнеса же активно включились в эту работу, предлагая идеи по развитию российского ПО и стимулированию его появления. Мишустин упомянул такие стимулы, как налоговые льготы и освобождение от проверок, передает ТАСС.

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