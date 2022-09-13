Мишустин заявил о предельном сроке перехода на отечественный софт

Компаниям не стоит пытаться "переждать"

Российским компаниям установят предельный срок перехода на отечественное программное обеспечение. Некоторые фирмы предпочитают переждать, аргументируя это тем, что они приобрели и внедрили импортный софт и намерены использовать его, сколько будет возможно. Однако премьер-министр Михаил Мишустин не советует им идти этим путем.

"Все ключевые типы систем и приложений мы планируем отнести к объектам критической информационной инфраструктуры, и по каждой из позиций правительством будет установлен финальный срок перехода на российское программное обеспечение", - сказал Мишустин на стратегической сессии об импортозамещении программного обеспечения в отраслях.

Премьер призвал предпринимателей не затягивать и присоединяться к процессу. Глава правительства отметил, что многие представители бизнеса же активно включились в эту работу, предлагая идеи по развитию российского ПО и стимулированию его появления. Мишустин упомянул такие стимулы, как налоговые льготы и освобождение от проверок, передает ТАСС.

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