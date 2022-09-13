"Аэрофлот" возобновляет рейсы Москва-Дубай

Сейчас в столицу ОАЭ можно вылететь из Сочи

Прямые рейсы из Москвы в Дубай авиакомпании "Аэрофлот" возобновятся с октября. Самолеты Airbus A330 будут отправляться в столицу Объединенных Арабских Эмиратов из аэропорта "Шереметьево" ежедневно.

О планах начать полеты из России в Дубай с 1 октября сообщил журналистам на ВЭФ-2022 гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

Сейчас "Аэрофлот" выполняет рейсы в Дубай из Сочи. Самолеты Superjet 100 летают в столицу ОАЭ четыре раза в неделю, передает "Интерфакс".

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