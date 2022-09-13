ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Аэрофлот" возобновляет рейсы Москва-Дубай

16:55
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Сейчас в столицу ОАЭ можно вылететь из Сочи

Прямые рейсы из Москвы в Дубай авиакомпании "Аэрофлот" возобновятся с октября. Самолеты Airbus A330 будут отправляться в столицу Объединенных Арабских Эмиратов из аэропорта "Шереметьево" ежедневно.

"Аэрофлот" возобновляет полеты на Мальдивы
"Аэрофлот" приостановил полеты на Шри-Ланку

О планах начать полеты из России в Дубай с 1 октября сообщил журналистам на ВЭФ-2022 гендиректор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский.

Сейчас "Аэрофлот" выполняет рейсы в Дубай из Сочи. Самолеты Superjet 100 летают в столицу ОАЭ четыре раза в неделю, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Аэрофлот
Аэрофлот
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.