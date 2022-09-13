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Литва закрыла въезд для граждан России

17:37
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Сейм продлил действие чрезвычайного положения

Гражданам России закрыт въезд в Литву. Решение принял литовский сейм. Парламент также продлил действие чрезвычайного положения до 15 декабря.

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"Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям", - приводит постановление парламента ТАСС.

Отмечается, что решение принято в связи с событиями на Украине. За него проголосовали 68 депутатов, против высказались пятеро депутатов.

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