Литва закрыла въезд для граждан России

Сейм продлил действие чрезвычайного положения

Гражданам России закрыт въезд в Литву. Решение принял литовский сейм. Парламент также продлил действие чрезвычайного положения до 15 декабря.

"Руководствуясь законом о чрезвычайном положении, Сейм постановил ограничить пропуск через внешнюю границу Евросоюза граждан Российской Федерации, за исключением лиц, соответствующих установленным правительством Литвы критериям", - приводит постановление парламента ТАСС.

Отмечается, что решение принято в связи с событиями на Украине. За него проголосовали 68 депутатов, против высказались пятеро депутатов.

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