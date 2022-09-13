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В Кремле призвали Ереван и Баку соблюдать режим прекращения огня

18:02
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Ситуацию обсудит Совбез ОДКБ

Москва призывает Ереван и Баку к сдержанности. Россия крайне озабочена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

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"Мы призываем и Азербайджан, и Армению проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и, вообще, соблюдать известное трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от ноября 2020 года, а также января и ноября 2021 года", - сказал представитель Кремля.

Ушаков сообщил, что ориентировочно в 18:30 состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Оно созвано по запросу армянской стороны и пройдет в формате видеоконференции. Представитель Кремля добавил, что заседание пройдет в закрытом режиме. Однако по его итогам председательствующая армянская сторона поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о принятых решениях, передает ТАСС.

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