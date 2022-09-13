Лавров и Вершинин получили визы США для участия в Генассамблее ООН

Слуцкий пока ожидает документы

Глава МИД России Сергей Лавров и его заместитель Сергей Вершинин получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, сам он пока ждет документы, отказа от американской стороны еще не было.

С 20 по 26 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Формат мероприятия предполагает очное участие представителей государств. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Вашингтон до последнего момента тянул с выдачей виз представителям России. Российский постпред при ООН Василий Небензя сообщал генсеку организации, что к 1 сентября никто из российской делегации не получил документы на въезд и просил урегулировать этот вопрос.

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