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Почему Европа отказалась от потолка цен на российский газ

22:26
  • вторник
  • 13 сентября 2022

В США ранее предрекли провал попыток искуственного регулирования стоимости наших ресурсов

Еврокомиссия отказалась от потолка цен на российский газ, стало известно британской "Гардиан". Как пишет издание, против инициативы Брюсселя активно выступает ряд стран - среди них Венгрия, Словакия, Австрия. Причем, в ЕС сильно сомневаются, что страны-участницы в условиях жесткого энергетического кризиса сумеют договориться. Почему Европа передумала?

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной

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