Медведев назвал "гарантии безопасности" Киева прологом к Апокалипсису

Это почти то же, что применить к Украине пятую статью натовского пакта

Рожденный в Киеве проект "гарантий безопасности" - пролог к Третьей мировой войне и к Апокалипсису, убежден Дмитрий Медведев. Таких гарантий украинским нацистам никто не даст – ведь это почти то же, что применить к Украине пятую статью натовского пакта, заявил зампред Совета безопасности России. По словам Медведева, западным кураторам киевского режима пора понять простую вещь.

"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень... Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников", - написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза предупреждает: если заполыхает, западным странам не удастся отсидеться "в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками". Плохо будет всем, у них будет гореть земля и плавиться бетон. Медведев напомнил "унылым идиотам" отрывок из Откровения Иоанна Богослова: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей".

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