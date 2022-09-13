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Медведев назвал "гарантии безопасности" Киева прологом к Апокалипсису

19:10
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Это почти то же, что применить к Украине пятую статью натовского пакта

Рожденный в Киеве проект "гарантий безопасности" - пролог к Третьей мировой войне и к Апокалипсису, убежден Дмитрий Медведев. Таких гарантий украинским нацистам никто не даст – ведь это почти то же, что применить к Украине пятую статью натовского пакта, заявил зампред Совета безопасности России. По словам Медведева, западным кураторам киевского режима пора понять простую вещь.

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"Если эти недоумки продолжат безудержную накачку киевского режима опаснейшими видами вооружений, то рано или поздно военная кампания перейдет на другой уровень... Она пойдет по своему собственному военному сценарию, вовлекая в него новых участников", - написал Медведев в Telegram.

Зампред Совбеза предупреждает: если заполыхает, западным странам не удастся отсидеться "в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками". Плохо будет всем, у них будет гореть земля и плавиться бетон. Медведев напомнил "унылым идиотам" отрывок из Откровения Иоанна Богослова: "От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей".

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