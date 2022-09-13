Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине

Канцлер ФРГ позвонил президенту России впервые за 5 месяцев

Владимир Путин обсудил с Олафом Шольцем ситуацию на Украине и вопрос продовольственной безопасности. Президент России и канцлер Германии созвонились впервые с мая этого года.

Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, Шольц высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации на Украине. Также канцлер призвал обеспечить безопасность Запорожской АЭС и избегать эскалации.

По данным кабмина Германии, Шольц и Путин обсудили ситуацию с продовольствием в мире в свете заключенного в Стамбуле "зернового соглашения". Стороны условились продолжить контакты, передает ТАСС. Президент России на днях отметил, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в государства ЕС, а не в нуждающиеся страны Африки.

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