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Путин участвует в онлайн-саммите ОДКБ

20:09
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Заседание посвящено ситуации на границе Армении и Азербайджана

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности начался, заседание с участием президента России Владимира Путина проходит в режиме видеоконференции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Заседание оперативно созвано по запросу Армении. Участники в закрытом режиме обсуждают ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Ранее сообщалось, что председательствующий в этом году в ОДКБ Ереван поручит постоянному комитету проинформировать журналистов об итогах совещания, передает ТАСС.

Обстановка на границе между Арменией и Азербайджаном обострилась минувшей ночью.  Ереван заявляет об атаке своей территории со стороны Баку. Азербайджан, в свою очередь, обвиняет в эскалации армянскую сторону.

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