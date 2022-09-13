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Путин объяснил Шольцу, кто виноват в энергокризисе в Европе

20:31
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов

Первый за пять месяцев телефонный разговор президента России и канцлера Германии был посвящен ситуации на Украине и кризису в европейской энергетике. Владимир Путин указал Олафу Шольцу на причины, вызвавшие этот кризис.

Путин обсудил с Шольцем ситуацию на Украине
Путин участвует в онлайн-саммите ОДКБ

Путин подчеркнул, что Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства. И попытки переложить на Москву вину за проблемы энергоснабжении Европы выглядят весьма цинично – притом, что власти европейских стран перекрывают поставки газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказываются ввести в действие "Северный поток-2". Также перебои в работе газопровода "Северный поток-1" вызваны антироссийскими санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание, приводит слова президента пресс-служба Кремля.

Говоря о ситуации вокруг Украины, российский лидер заострил внимание немецкого канцлера на вопиющих нарушениях украинской стороной международного гуманитарного права. Путин подчеркнул, что не прекращаются обстрелыгородов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители. Кроме того, Запорожская АЭС подвергается постоянным ракетным ударам со стороны Украины, что создает реальные риски масштабной катастрофы.

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