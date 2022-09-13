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Акционеры Twitter одобрили продажу соцсети Илону Маску

21:07
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Сам основатель Tesla уже разочаровался в сделке

Соцсеть Twitter может быть продана основателю Tesla Илону Маску, согласились акционеры компании. Они одобрили сделку на 44 миллиарда долларов, сообщает CNBC. Число выступивших за продажу соцсети предпринимателю значительно превысило число тех, кто сделку не поддержал.

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Разговоры о продаже Twitter Маску ходили давно, однако в начале июля стало известно, что Маск отказался покупать соцсеть за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен к этому времени выяснил, что установить реальное число фальшивых аккаунтов невозможно. Но компания, уже предвкушавшая перевод миллиардов на ее счета, пригрозила заставить Маска завершить сделку через суд.

Основатель Tesla позже нашел еще один повод для разрыва сделки. Twitter выплатил компенсацию в размере 7,75 миллиона долларов экс-начальнику безопасности компании Пейтеру Затко. Маск заявил, что соцсеть не имела права выплачивать такие суммы, не заручившись его согласием.

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