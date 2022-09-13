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Союзные силы пресекли попытку прорыва ВСУ под Херсоном

21:26
  • вторник
  • 13 сентября 2022

Село Давыдов Брод на замке

Очередная попытка прорыва линии обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области украинскими войсками потерпела крах. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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"Попытка прорыва на Давыдов Броде не просто была, они постоянные. Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически, мы говорим о Министерстве обороны Российской Федерации. Все попытки, как всегда, отбиты", — заявил Стремоусов в Telegram.

Он подчеркнул, что сообщения украинских пабликов об успехах ВСУ не соответствуют действительности. Противник уже несколько месяцев безуспешно пытается прорваться на этом участке фронта, однако Давыдов Брод все еще на замке.

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