Село Давыдов Брод на замке

Очередная попытка прорыва линии обороны в районе села Давыдов Брод в Херсонской области украинскими войсками потерпела крах. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Попытка прорыва на Давыдов Броде не просто была, они постоянные. Малыми группами враг пытается прорваться, но наши ребята стоят героически, мы говорим о Министерстве обороны Российской Федерации. Все попытки, как всегда, отбиты", — заявил Стремоусов в Telegram.

Он подчеркнул, что сообщения украинских пабликов об успехах ВСУ не соответствуют действительности. Противник уже несколько месяцев безуспешно пытается прорваться на этом участке фронта, однако Давыдов Брод все еще на замке.

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