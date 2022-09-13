Совет ОДКБ призвал Ереван и Баку к мирному урегулированию конфликта

Генсек организации может отправиться на границу Армении и Азербайджана

Участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном. На совещании, которое прошло в онлайн-формате, были предложены шаги в связи с обострением ситуации, сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

"В их числе - выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада Главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений", - говорится в сообщении по итогам заседания.

Обстановка на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на вторник. Стороны обвиняют друг друга в начале боевых действий. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Баку сообщает, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных, передает РИА Новости.

Внеочередной онлайн-саммит совета ОДКБ, созванный по инициативе армянской стороны, прошел под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В нем приняли участие президенты России, Казахстана, Киргизии, премьер-министр Таджикистана, госсекретарь Совбеза Беларуси и заместитель генсека ОДКБ.

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