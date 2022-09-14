ОДКБ направит миссию в Армению для оценки ситуации

Ее возглавит генсек организации

Организация договора о коллективной безопасности направляет в Армению миссию для оценки ситуации в зоне конфликта с Азербайджаном. Такое решение было принято накануне вечером по итогам срочной встречи лидеров стран ОДКБ. Она прошла в режиме видеоконференции.

Владимир Путин проинформировал о шагах, которые предпринимает Россия для деэскалации конфликта. Участники встречи - президенты Казахстана и Киргизии, премьер-министры Армении и Таджикистана, госсекретарь Совбеза Белоруссии - поддержали усилия Москвы.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия. Ереван и Баку обвинили друг друга в провокациях. С обеих сторон есть погибшие. Благодаря посредничеству российского МИД, удалось договориться о прекращении огня.

Сегодня ситуация на армяно-азербайджанской границе будет рассмотрена на заседании Совета безопасности ООН.

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