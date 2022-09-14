В Запорожье сообщили о тяжелой технике ВСУ на линии соприкосновения

Такого количества военных и вооружения там не было с начала спецоперации

Фиксируется концентрация украинской тяжелой военной техники практически вдоль всей Запорожской ЛБС по линии Степногорск-Новояковлевка-Орехов-Гуляй Поле-Вольное поле. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Как написал чиновник в своем Telegram, передвижение пар орудий М-777 и машин РСЗО к ЛБС замечены сразу на нескольких направлениях.

По словам Рогова, перед российской армией теперь стоит непростая задача своевременного выявления направления главного удара. При этом "важно не проморгать наступление противника, чтобы потом не пришлось рассказывать про "перегруппировку".

Представитель запорожской ВГА заявил, что все будет зависеть от качества разведданных, их анализа и вовремя принятых военных решений.

12 сентября Рогов сообщал, что Киев продолжает свою политику ядерного терроризма. В район Запорожской АЭС перебрасывается ракетное вооружение и артиллерия, готовится большое наступление. Действия ВСУ, по словам Рогова, координируют представители Великобритании и США.

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