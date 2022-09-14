Киргизия обвинила Таджикистан в применении минометов на границе

Произошла перестрелка

Таджикские военнослужащие применили минометы во время перестрелки с киргизскими пограничниками на неописанном участке совместной границы. Об этом в среду, 14 сентября, рассказали в пограничной службе Киргизии.

В ведомстве утверждают, что киргизский пограничный наряд обнаружил пограничный наряд Таджикистана, который "в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы". Игнорируя законные требования киргизской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь, заявили в погранслужбе Киргизии.

В ответ пограничники Киргизии также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, говорится в сообщении.

Сведения о погибших и пострадавших не поступали, сообщает "Интерфакс".

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали о решении повысить боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации.

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