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В Белом доме отметили мощь российской армии

08:39
  • среда
  • 14 сентября 2022

Эти силы можно задействовать не только на Украине, считают в Вашингтоне

Российская армия все еще является "мощной военной силой". Такое заявление сделал в среду, 14 сентября, координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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Представитель Белого дома отметил, что в распоряжении Москвы "остается уйма военных возможностей", которые она может применить не только на Украине, но и в других местах.

Кирби указал, что такая вероятность существует, несмотря на "трудности" украинской кампании, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат германского бундестага Грегор Гизи заявил, что в военном отношении Россию невозможно победить, поэтому в ходе боевых действий Украине не удастся одержать верх. По мнению Гизи, российская армия очень недооценивается, поэтому депутат выразил недоумение в связи с отказом германских властей от переговоров с Москвой, учитывая превосходство российской стороны над украинской.

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