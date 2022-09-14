ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД ппредупредил о цели ЕС вытеснить Россию из Закавказья

09:18
  • среда
  • 14 сентября 2022

Брюссель пытается "вклиниться" в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном

Евросоюз преследует цель вытеснить Россию из Закавказья, препятствуя работе России, Армении и Азербайджана. Такое заявление сделал в среду, 14 сентября, директор четвертого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Денис Гончар.
Армения попросит помощи у России из-за эскалации на границе с Азербайджаном

Дипломат отметил, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ.

Гончар заявил, что в Евросоюзе "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья". Однако "это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем".

Москва, по словам представителя российского МИД, ежедневно занимается практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России отмечали, что западные государства своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы в нейтральное место. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает, подчеркнули в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.