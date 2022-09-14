МИД ппредупредил о цели ЕС вытеснить Россию из Закавказья

Брюссель пытается "вклиниться" в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном

Евросоюз преследует цель вытеснить Россию из Закавказья, препятствуя работе России, Армении и Азербайджана. Такое заявление сделал в среду, 14 сентября, директор четвертого департамента стран СНГ российского Министерства иностранных дел Денис Гончар.

Дипломат отметил, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ.

Гончар заявил, что в Евросоюзе "даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья". Однако "это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем".

Москва, по словам представителя российского МИД, ежедневно занимается практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России отмечали, что западные государства своими действиями против России ставят вопрос о переносе дискуссий по Закавказью из Женевы в нейтральное место. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает, подчеркнули в ведомстве.

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