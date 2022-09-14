В Венгрии допустили пересмотр антироссийских санкций ЕС

Это может произойти в течение осени

Пересмотра антироссийских санкций Евросоюзом можно ожидать уже осенью 2023 года. Такое мнение в среду, 14 сентября, высказал официальный представитель венгерского Министерства иностранных дел Тамаш Менцер.

Чиновник отметил, что рестрикции, введенные в отношении России, спровоцировали нехватку энергии и значительный скачок цен в Европе.

По словам Менцера, "все больше людей видят реальное положение дел", поскольку "когда наступают холода и необходимо управлять экономикой, реальность стучится в двери каждой страны".

С учетом этого представитель официального Будапешта допустил скорый пересмотр антироссийских санкций ЕС, сообщает ТАСС.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг ранее заявил, что не исключает возможность постепенного снятия санкций с России, поскольку рестрикции — это "гибкое средство". Однако австрийский министр выразил мнение, что "до этого нам еще далеко".

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