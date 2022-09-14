Экономист Григорьев объяснил отказ ЕС от потолка цен на российский газ

Здравый смысл возобладал, считает эксперт

Потолка не будет - сложная конструкция не выдержала столкновения с реальностью. Еврокомиссия отказалась от установления ограничений цен на российский газ. об этом стало известно британской "Гардиан". Издание сообщило, что резко против этой инициативы выступили Венгрия, Словакия, Австрия. В условиях жёстких разногласий по газу в ЕС совсем не уверены, что получится хоть о чём-то договориться. И возможно, данью обложат местные энергетические компании, которые заподозрены в получении высоких прибылей.

О ситуации с газом в Европе с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Леонид Григорьев, научный руководитель департамента мировой экономики Высшей школы экономики.

"Ситуация очень простая. Почему не ввели? Потому что надо вводить на всех. Совершенно бессмысленно вводить только на нас. От нас идет сейчас 10%, какой смысл вводить на 10%, если остальные 90 подорожают? Поэтому, я думаю, что здравый смысл возобладал. Во-вторых, стоимость газа. Самая высокая цена в обычных колебаниях была 600 долларов. И летом 21-го года, когда началась осенняя паника – за тысячу. 500-600 – это самая высокая цена, при которой западноевропейская промышленность хоть дорого, но работает. За тысячу – это уже очень дорого. Производство промышленной продукции надо закрывать, потому что вместо него придет что-то дешевое из США или арабских стран, Китая", - заявил Григорьев.

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