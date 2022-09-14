Решала, бумер и антиваксер: в словарь русского языка добавили новые слова

В орфографический словарь добавили 151 новое слово

Богатеет и расцветает великий могучий русский язык новыми словами, выражениями и даже понятиями. Потому что жизнь с каждым днем становится всё интереснее. В этом году, докладывает нам сайт Института русского языка имени Виноградова, в наш обиход на законном основании вошли почти 150 новых слов. А словарь, доложу я вам, чтение не менее увлекательное, чем любовный роман или жестокий детектив. Великий хранитель русского языка Корней Чуковский говорил о нём так: "Живой как жизнь".

Чуковского, к слову, до обморока доводили канцеляризмы, которые сейчас заполонили наше информационное пространство. Век живи, век учись. Нынче столько разных реальностей, что не знаешь, в какой окажешься. А надо быть готовым, чтобы лексикон и понятия соответствовали контексту.

Обратимся к новым словам, пополнившим наш лексикон в 2022 году. Как ни странно, есть тут слова даже из 90-х, сейчас почти забытые

Девушки с низкой соцответственностью, подпаивающие кавалеров дурманящими препаратами с целью завладеть их имуществом, кажется, забытые реалии? Но в словаре "клофелинщица" получила прописку только что. Не успеет жизнь совершить очередной крутой поворот, а в словарях уже все зафиксировано – "допандемийный" и "пандемийный", "вакцинированный", "ковид-отрицательный" и "ковид-положительный". Обиходные выражения, украсившие речь, здесь тоже отражены: ни шьёт ни по́рет, ни куётся ни плющится.

Странно, что только в 2022-м появились в словаре русского языка – "шаверма" и "шаурма". Конфликт московских и питерских по поводу правильного произношения вроде бы прошел, значит можно использовать и то и другое. А шаурма-шаверма, не просто так закуска, это уже романтический мем, не хуже знаменитых ананасов в шампанском.

Отражены и суровые реалии, в которых приходится мужать молодому поколению. Слово "стобальник" – не ругательство, а высокая оценка того, кто детства не запомнил, а ЕГЭ сдал!

Давно прописавшийся в словаре "блогер" получил достойного соседа, конкурента "видеоблогера". Чуковский пятнами пошел бы, услышав речь современного человека, а мы знаем, как всё новое украшает родной язык.

Без сложных понятий современного информационного пространства не обошлось. Необязательно сегодня иметь даже престижный диплом, если в вашем лексиконе такие слова как: "кросс-отраслевой", "кейс-технология", "медстартап", "ринг-анонсер", "пост-отчет". В любой компании примут как родного. Выражения из словаря "рельефно выступающий" и "рельефно выделяющийся", видимо, отражают некие преходящие радости.

И давно уже пора было включить в словарь одно из популярнейших наших слов - такого родного и неистребимого в нашей практике "решалу", которого ни один менеджер победить никогда не сможет, потому что весь их эффективный менеджмент в сравнении с нашим умением решать - это как антиваксер против видеоблогера.

Держите словарь под рукой! А то услышите про кейс-технологию или бумера и подумаете, что в действительности всё не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"