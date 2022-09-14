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Шансов уйти нет: Минобороны показало работу "Искандеров" в ходе СВО

09:11
  • среда
  • 14 сентября 2022

Комплекс способен поражать объекты на расстоянии до 500 километров

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Это грозное и эффективное оружие, от которого врагу не скрыться.

Бойцы несут дежурство круглосуточно, задание может поступить в любой момент. Сам комплекс находится далеко от цели - он способен поражать объекты на расстоянии до 500 километров. Многотонный тягач легко перемещает установку на огневую позицию. Маскировочная  сеть не только камуфляж, но еще и надежная защита - она пропитана химическим составом, который нейтрализует радиоволны.

Развертывание комплекса проходит за считанные минуты. Крылатые ракеты уничтожают любые цели - от укрепрайонов до большого скопления живой силы противника. Даже если объект находится в движении, шансов уйти от удара "Искандера" практически нет.

"У комплекса существует два типа ракет – баллистические и крылатые. Там принципиальное отличие, что баллистическая летит по траектории, а для крылатой пишется полетное задание. Мы своевременно и точно наносим ракетный удар по целям, находящимся в глубине оперативного построения войск противника на различных театрах военных действий в любое время суток и года", - говорит Дмитрий, начальник расчета пусковой установки ОТРК "Искандер".

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