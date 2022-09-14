В Минобороны рассказали о новых подвигах российских военных

Они проявляют мужество и отвагу

Сержант Сергей Жаринов с товарищами отразил атаку украинских националистов и лично уничтожил пять единиц вражеской бронетехники, а огнем из крупнокалиберного пулемета остановил наступающих боевиков. Потерь среди наших десантников допущено не было.

Подразделение под командованием старшего сержанта Магомеда Аппаева сорвало попытку неприятеля вклиниться вглубь нашей обороны. Заняв стратегически выгодную позицию, Аппаев ликвидировал два танка, три БМП и два десятка радикалов.

Батарея капитана Антона Новосёлова обнаружила и упреждающим ударом уничтожила свыше 20 единиц военной техники и артиллерийских орудий националистов. Благодаря мужеству наших военных продвижение боевиков было сорвано.

Расчет младшего сержанта Александра Алифатова вызвал огонь противника на себя, чтобы дать возможность вынести раненых с поля боя. Удерживая позиции, нашим десантникам удалось ликвидировать девять радикалов и подбить вражеский БТР, а потом переместиться в безопасный район.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"