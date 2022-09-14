МИД России оценил проект Киева о гарантиях безопасности

Документ опубликовала администрация Зеленского

Многие вещи из проекта украинского документа о гарантиях безопасности, в том числе помощь оружием и финансами, уже реализуются. Об этом в среду, 14 сентября, рассказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Как отметила Захарова, "странно это все слышать и слушать", поскольку Киев предлагает то, что уже выполняется, только "в более раскидистом масштабе".

Чиновница напомнила, что поставки вооружения на Украину идут, не прекращаясь, со стороны западных стран, как и финансовая помощь, которую получает Украина, "во всех своих проявлениях, будь то переводы денежные, будь то их материальная сторона, будь то, кредиты".

По словам представителя МИД, Киев уже пользуется такими вливаниями со стороны Запада, "что вряд ли кто-то сможет вообще в принципе привести подобный аналог, примеры из новейшей истории", сообщает радио Sputnik.

13 сентября официальный Киев представил проект документа о гарантиях безопасности для Украины. В нем отмечается, что гарантии безопасности должны быть утвердительными и четко сформулированными, они будут очерчивать ряд обязательств, взятых группой гарантов вместе с Украиной.

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