Ограничение на полеты в аэропорты юга России вновь продлили

До 22 сентября

Режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлен. Об этом сообщается на сайте Росавиации. На этот раз до 22 сентября.

Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля из-за специальной военной операции по защите Донбасса.

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