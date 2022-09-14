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Жителя Владивостока задержали за передачу Украине секретных сведений

10:24
  • среда
  • 14 сентября 2022

Возбуждено дело о государственной измене

Федеральная служба безопасности России в среду, 14 сентября, рассказала о задержании жителя Владивостока, который отправлял украинской военной разведке сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края.
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Как сообщает ФСБ, задержанный россиянин, "действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена), обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Курске был задержан гражданин Украины, который являлся агентом Главного управления разведки украинского Министерства обороны. Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведке сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности Российской Федерации.

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