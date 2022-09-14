Россиянам дали советы, как не потерять накопления

Не стоит хранить деньги в долларах и евро

Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал россиянам, как не потерять сбережения.

Деньги нужно хранить не в долларах и евро, а в национальной валюте или в валюте дружественных стран, сообщил он в интервью РИА Новости.

Если такой вариант не подходит, то можно закупить импортные товары или комплектующие, которые могут стать недоступными.

"Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя", - сообщил он.

Ранее в Минфине предложили альтернативу "токсичным" доллару и евро – это китайский юань и дирхам Объединенных Арабских Эмиратов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"