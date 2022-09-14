ГИБДД Москвы приостановила ряд регистрационных действий

Это связано с техническим сбоем

Выдача водительских прав и регистрация машин в Москве приостановлены из-за технического сбоя. Об этом в среду, 14 сентября, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве рассказали, что речь идет о временном приостановке таких регистрационных действий.

Специалисты занимаются устранением причины и последствий технического сбоя, сообщает ТАСС. Сроки возобновления выдачи прав и регистрации автомобилей не уточняются.

Ранее начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников рассказал, что в России планируется до конца 2022 года внедрить электронное водительское удостоверение. Он выразил надежду, что процедура будет доработана совместно с Минцифры, благодаря чему "будет электронное водительское удостоверение, которое также будет воспользовано большинством наших участников дорожного движения".

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