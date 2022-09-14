В России оценили нефтяные потери мира от санкций Запада

Потенциальная добыча нефти существенно сократилась

Антироссийская политика западных государств за последнее десятилетие привела к потере потенциальной добычи нефти на уровне 5-6 млн баррелей в сутки. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Представитель Минэнерго заявил, что эти 5-6 млн баррелей добычи в сутки могли бы "легко решить мировые энергетические проблемы, если бы не осознанные действия ряда стран".

Сорокин подчеркнул, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов, в том числе в развивающиеся страны, которые нуждаются в дешевых энергоресурсах.

Однако, по словам замминистра, Москва оказалась перед вызовом, ей необходимо преодолеть зависимость отечественной энергетики от западного оборудования, создавая собственное оборудование и технологии, сообщает ТАСС.

Ранее генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия сыграла критически важную роль в поддержании стабильности мирового рынка нефти. Аль-Гайс подчеркнул, что членство России в ОПЕК+ не может препятствовать диалогу организации с Соединенными Штатами.

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