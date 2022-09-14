Глава ЕК заявила о намерении "разорвать" экономику России

Москва продолжает манипулировать энергетическим рынком Европы

Еврокомиссия готовит предложение по ограничению цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком.

Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в ежегодном отчете о работе Еврокомиссии перед депутатами Европарламента в Страсбурге. Санкции Евросоюза против России будут оставаться в силе до тех пор, пока ее экономика не будет "разорвана".

"Европа восторжествует. Санкции против России останутся в силе, пока ее экономика не будет разорвана", — сказала глава ЕК.

Глава ЕК также выразила полную поддержку Украине. Евросоюз намерен значительно увеличить импорт электричества с Украины и предоставить ей неограниченный доступ на свой цифровой рынок.

"В марте мы успешно присоединили Украину к своей единой энергосети. Это планировалось в 2024 году, а мы сделали это за две недели. И сегодня Украина поставляет электричество в ЕС. Я бы хотела существенно увеличить этот положительный торговый обмен", - сказал она.

Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что сегодня направится в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что стороны обсудят потенциал единого рынка ЕС для Украины.

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